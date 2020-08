Cientos de miles de alumnos de Gaza volvieron hoy al colegio tras meses sin clase por el coronavirus: lo hacen con un mes de antelación para recuperar las materias perdidas en el confinamiento y bajo medidas para evitar contagios, aunque la franja no registra focos de infección y la pandemia está controlada.

Esta mañana, las calles volvieron a estar repletas de niños con uniformes escolares que cargaban sus mochilas e iban a pie o acompañados en auto y autobús a la escuela, una imagen que no se ha visto desde hace casi cinco meses, y que supone el retorno a la normalidad para los más pequeños.

Centros de primaria y secundaria públicos, privados y gestionados por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) (que asume gran parte de tareas educativas en el enclave) reabrieron tras adaptarse a nuevas condiciones de higiene: sus instalaciones se limpiaron y desinfectaron los últimos días para acoger a los alumnos, que deben llevar máscarilla y guantes.

El Ministerio de Educación de Gaza (gobernada por el movimiento islamista Hamás) decidió iniciar el curso con un mes de anticipación para que los alumnos puedan recuperar las clases que perdieron por la clausura de las escuelas a finales de marzo, tras el inicio de la pandemia, cuando Hamás declaró el estado de emergencia e impuso un cierre que ha ido suavizando gradualmente en los últimos meses.

En total, Gaza tiene unos 550.000 alumnos repartidos en unos 679 escuelas (402 están administradas por el Gobierno, y 277 por UNRWA).

En los centros de UNRWA, habrá un margen de hora y media entre el turno de mañana y de tarde para esterilizar las aulas, mientras que los comedores públicos se mantienen cerrados, y los alumnos deben traer su comida y bebida de casa.

A diferencia del resto de territorios palestinos o Israel -que padecen una fuerte segunda ola de contagios-, el impacto de la COVID-19 en Gaza ha sido hasta ahora muy moderado.

La franja (con dos millones de habitantes) registró solo un muerto y 78 positivos, todos detectados en palestinos llegados del exterior y puestos en cuarentena tras pasar los pasos fronterizos con Egipto e Israel.

Esto contribuyó a que el virus no se propagara por esta lengua de tierra densamente poblada: en su interior no se detectan focos de infección, la pandemia parece bajo control y Hamás no aplica grandes restricciones, lo que contrasta con el resto de la región.

Pero la posible expansión de los contagios es algo temido para muchos: Gaza, con una economía muy castigada por el bloqueo impuesto por Israel desde 2007, tiene un sistema de sanidad precario, que podría verse rápidamente abrumado con un brote de COVID-19 que todo el mundo quiere evitar.

