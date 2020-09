Coronavirus: Israel decreta cuarentena total de 3 semanas por segunda oleada incontrolable de contagios A partir de este viernes, los israelíes no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio, los comercios no esenciales permanecerán cerrados y no podrán juntarse más de diez personas, entre otras restricciones. para frenar el rebrote de contagios de coronavirus