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Resumen

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Visitantes recorren la Exposición de Logros Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Parque Aeroespacial Nacional en las afueras de Teherán, el 12 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Visitantes recorren la Exposición de Logros Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Parque Aeroespacial Nacional en las afueras de Teherán, el 12 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Los llamamientos a revisar la doctrina nuclear de Irán para desarrollar armas atómicas cobran cada vez más fuerza en el país, hasta el punto de que uno de los principales órganos políticos y religiosos del país ha pedido estudiar la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), tras casi nueve meses de guerra.

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