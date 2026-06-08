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Un hombre inspecciona un misil que cayó en las afueras de Jericó el 8 de junio de 2026, tras los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes contra Israel. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP).
Un hombre inspecciona un misil que cayó en las afueras de Jericó el 8 de junio de 2026, tras los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes contra Israel. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La frágil tregua entre Israel e Irán volvió a mostrar sus grietas. Un intercambio de ataques entre ambos países el domingo y lunes reavivó las tensiones en Medio Oriente y puso en riesgo los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la guerra de manera negociada.

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