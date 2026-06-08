La frágil tregua entre Israel e Irán volvió a mostrar sus grietas. Un intercambio de ataques entre ambos países el domingo y lunes reavivó las tensiones en Medio Oriente y puso en riesgo los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la guerra de manera negociada.

El domingo, un bombardeo israelí contra objetivos de Hezbolá en los suburbios de Beirut desencadenó una respuesta iraní con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

En este punto, cabe explicar que la escalada parece tener su origen en una tregua cuya interpretación nunca fue compartida por todas las partes. Mientras Irán considera que el alto el fuego alcanzado en abril también incluía al Líbano, Israel rechaza esa lectura y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha mantenido las operaciones contra Hezbolá. Estados Unidos, por su parte, se ha alineado con la posición israelí.

Manifestantes progubernamentales iraníes ondean banderas de Irán y del movimiento Hezbolá en Teherán, tras los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut el 7 de junio de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El mismo domingo, Trump intentó evitar que la crisis derivara en una nueva guerra abierta al asegurar que estaba muy cerca de cerrar un acuerdo con Irán. Además, el mandatario reveló que habló con Netanyahu y le pidió que se abstuviera de responder militarmente.

Sin embargo, Israel lanzó una andanada de misiles contra objetivos militares en territorio iraní, en una decisión que pareció contradecir los esfuerzos de contención impulsados por Washington.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. (EFE/Bomberos Israel). / Bomberos Israel

A primera hora del lunes, Trump pidió a Israel e Irán, a través de un mensaje en redes sociales, que dejaran de disparar “de inmediato”. Horas después, Teherán anunció que ponía fin a sus ataques.

El ejército de Irán anunció el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano. (EFE/ Agencia de noticias IRNA).

Mediante un comunicado, Irán remarcó que cualquier nueva agresión por parte de Israel y sus aliados, incluso en el sur del Líbano, sería respondida con medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores.

Posteriormente, Trump volvió a hablar con Netanyahu. Tras esa comunicación, el primer ministro israelí anunció que cesaba los ataques contra Irán y aseguró que Israel ya había alcanzado sus objetivos militares. No obstante, dejó claro que la tregua sigue siendo frágil al advertir que responderá “con contundencia” ante cualquier nuevo ataque iraní.

"Para Israel es clave seguir atacando a Hezbolá"

El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su llegada a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

Para el analista internacional Carlos Novoa, esta nueva escalada entre Israel e Irán tiene su origen en la fragilidad de los acuerdos alcanzados en abril.

Manifestó a El Comercio que la situación en el Medio Oriente es tan precaria que cualquier entendimiento termina siendo vulnerable a interpretaciones divergentes por parte de los actores involucrados.

Novoa explicó que la discrepancia sobre el alcance de la tregua no resulta sorprendente. “En el caso de la lectura israelí, para ellos es clave atacar las bases de Hezbolá en el Líbano, aunque eso termine interfiriendo con el plan de Trump”, sostuvo.

El analista dijo además que la decisión de Netanyahu de responder militarmente a Irán, pese a los llamados de contención del propio Trump, no constituye un hecho excepcional. Señaló que las tensiones entre estos países aliados sobre la conducción de la seguridad regional han sido recurrentes con distintas administraciones estadounidenses.

“El desafío de Netanyahu es permanente, ya ha ocurrido con otros gobiernos porque Israel necesita defenderse como sea y Trump está mirando más el panorama global por la urgencia que tiene de llegar a un acuerdo con los iranies”, indicó Novoa.

Los equipos de primera intervención inspeccionan los daños en el lugar de un ataque aéreo israelí contra apartamentos en un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut el 7 de junio de 2026. (Foto de FADEL itani / AFP). / FADEL ITANI

Respecto a los escenarios inmediatos, consideró que no se puede descartar un nuevo aumento de las tensiones antes de que la situación comience a estabilizarse.

En su opinión, tanto Israel como Irán podrían continuar intercambiando ataques directos o a través de actores aliados como Hezbolá para evitar proyectar una imagen de debilidad.

Solo después de esa fase, estimó, Estados Unidos estaría en condiciones de presionar con mayor eficacia a Israel para que se frene, una vez que considere cumplidos sus objetivos militares contra blancos iraníes.