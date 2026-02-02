Escuchar
(2 min)
Imagen de archivo de ambulancias en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohamed Hossam

Imagen de archivo de ambulancias en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohamed Hossam

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de ambulancias en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohamed Hossam
Imagen de archivo de ambulancias en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohamed Hossam
Por Agencia EFE

El cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según confirmó un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí
Oriente Medio

Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí

Irán y Estados Unidos reanudarán conversaciones nucleares en próximos días, informan medios iraníes
Oriente Medio

Irán y Estados Unidos reanudarán conversaciones nucleares en próximos días, informan medios iraníes

Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias del ayatola Alí Jamenei sobre guerra regional
EEUU

Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias del ayatola Alí Jamenei sobre guerra regional

Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza
Oriente Medio

Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza