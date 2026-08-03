Por Roger Zuzunaga Ruiz

Por primera vez desde su fundación hace casi 40 años, Hamás ha aceptado una hoja de ruta para avanzar hacia su desarme, un giro que podría redefinir el futuro de Gaza y abrir una inédita ventana para una solución diplomática al conflicto con Israel. Sin embargo, el acuerdo enfrenta un obstáculo crucial: mientras el grupo islamista palestino condiciona la entrega de sus armas a una retirada progresiva de las tropas israelíes, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu exige exactamente lo contrario, que Hamás se desarme por completo antes de que sus tropas abandonen el enclave.

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