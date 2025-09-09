Qatar desmiente haber sido informado por EE.UU. antes de ataque israelí contra Hamás en Doha

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, desmintió este martes que Estados Unidos hubiera informado a su país del ataque israelí contra el grupo palestino Hamás en Doha antes de que se llevara a cabo, y dijo que un funcionario estadounidense llamó al mismo tiempo de que tenía lugar.

“Las declaraciones que circulan de que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada de un funcionario estadounidense se produjo mientras sonaban las explosiones por el ataque israelí en Doha”, afirmó de forma escueta en su cuenta oficial de X.

Al Ansari se refería a las afirmaciones de la Casa Blanca, que indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “ordenó inmediatamente al enviado especial (Steve) Witkoff que informara a los cataríes del inminente ataque, lo cual hizo”.

Alrededor de las 16.00 hora local (11.00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno qatarí confirmó que Israel había atacado una reunión de “varios miembros del buró político” de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

Entre los fallecidos se encuentran Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya (que dirige la delegación negociadora de Hamás), y Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino. Además, perdieron la vida tres “acompañantes”: Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras que “varios” efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos.

Un oficial militar israelí declaró a la AFP que el ejército había llevado a cabo ataques aéreos sobre Doha el 9 de septiembre en una operación dirigida contra altos mandos del grupo militante palestino Hamás. Foto: Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP / JACQUELINE PENNEY

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que el objetivo del ataque contra los líderes de Hamás en Qatar era Khalil al Hayya.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los miembros de la delegación negociadora, incluido Khalil al Hayya, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por Al Jazeera.

Qatar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Además, esta acción contra Qatar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.