El príncipe heredero de Arabia Saudita califica el ataque de Israel en Qatar como “acto criminal”

El príncipe heredero de Arabia Saudita y primer ministro, Mohamed bin Salmán, llamó este martes al emir de Qatar, Tamim al Thani para expresarle de primera mano su “pleno apoyo” y su condena al “flagrante ataque israelí” contra ese “Estado hermano”.

En una nota publicada por la agencia oficial saudí SPA, el príncipe heredero y hombre fuerte del reino expresó que el ataque israelí “constituye un acto criminal” y un ataque “a las leyes y normas internacionales”, al tiempo que indicó que su país está “desplegando todos sus recursos para apoyar a sus hermanos de Qatar y las medidas que están adoptando para proteger su seguridad y preservar su soberanía”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En otro comunicado también publicado en SPA, el reino árabe advirtió de las “graves consecuencias de las continuas violaciones criminales por parte de la ocupación israelí y la flagrante violación de los principios del derecho internacional y de todas las normas internacionales”.

Así, Arabia Saudita instó a la comunidad internacional a condenar esta “atroz agresión y a poner fin a las violaciones israelíes que socavan la seguridad y la estabilidad de la región”.

El Ejército de Israel atacó este martes en Qatar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

El Ejército israelí calificó el hecho como un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás, cuyo buró político tiene su sede en Doha, la capital de Catar, país mediador en la tregua para Gaza.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los militantes palestinos que fueron atacados, encabezados por Khalil al Hayya, del buró político y principal negociador de la organización, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.