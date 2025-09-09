El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó este martes que el ataque israelí contra representantes de Hamás en medio de las negociaciones en Doha “no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral” y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza a esta “agresión flagrante”.

“ Somos un Estado mediador en negociaciones formales (...) Somos anfitriones de una delegación de un Estado que envía misiles contra otra delegación de otro Estado con el que supuestamente están negociando, cómo puede esto ser moralmente aceptable ”, cuestionó el primer ministro Al Thani durante una rueda de prensa.

El primer ministro catarí también advirtió que “el Estado de Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder de manera firme a esta agresión flagrante” o ante cualquier amenaza a la “seguridad o la estabilidad regional”.

Alrededor de las 16.00 hora local (11.00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad.

Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de “varios miembros del buró político” de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras que “varios” efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos.

“Esto solo puede ser una amenaza”, sentenció el primer ministro y luego añadió: “de la forma en que somos tratados, de donde proviene, no es una sorpresa”.

El primer ministro también negó que EE.UU. hubiera informado a su país del ataque israelí contra Hamás en Doha antes de que ocurriera, y aseguró que funcionarios estadounidenses notificaron a Qatar diez minutos después, mientras que las armas empleadas no fueron detectadas por el radar de defensa aérea catarí.

“Es una conducta sistemática, que aunque asegura que pretenden estabilizar la región, hacen lo contrario, desestabilizar, para conseguir objetivos propios. A pesar de esto y de que Israel iba a enviar una delegación, ellos han trabajado en dejar sin posibilidades de alcanzar cualquier acuerdo”, señaló.

Para Mohammed bin Abdulrahman al Thani, el mensaje que queda claro es “quién está cerrando la puerta a la paz”, la comunidad internacional debe entender “quién es el ‘bully’ en la región”.

Al Thani dijo que las negociaciones estaban “en camino” en los últimos días de negociación, revisando la propuesta entregada por Estados Unidos.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, también había desmentido que Estados Unidos hubiera informado a su país del ataque israelí y dijo que un funcionario estadounidense llamó “mientras sonaban las explosiones”.

Entre los asesinados en el ataque se encuentran Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya (que dirige la delegación negociadora de Hamás), y Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Además, perdieron la vida tres “acompañantes”: Abdulá Abdul Wahid, Moamen Hasuna y Ahmed al Mamluk.

El presidente israelí, Isaac Herzog, confirmó que el objetivo del ataque contra los líderes de Hamás en Qatar era Khalil al Hayya.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los miembros de la delegación negociadora, incluido Khalil al Hayya, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el medio Al Jazeera.

