Trump y Al Sisi presidirán cumbre para la paz en Gaza el lunes en Egipto

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio Abdel Fattah al Sisi, presidirán el lunes en Egipto una cumbre para la paz en Gaza, a la que asistirán el secretario general de la ONU y otros dirigentes mundiales.

La reunión, que tendrá lugar en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, reunirá a “líderes de más de 20 países”, indicó la oficina del mandatario egipcio.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Su objetivo, añadió, es “ poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales ”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el primer ministro británico, Keir Starmer, su homóloga italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajarán también a Egipto, informaron sus respectivas oficinas.

El Consejo Europeo estará representado por su presidente, Antonio Costa y, según los medios estatales, también se espera la asistencia del rey Abdalá II de Jordania.

Aún no se ha confirmado la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras que un alto cargo de Hamás declaró que el grupo terrorista no asistirá.

La cumbre coincidirá con la esperada liberación de los rehenes que siguen cautivos en Gaza, incluida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes.

Desde entonces, cientos de miles de palestinos regresaron a Ciudad de Gaza, principal núcleo urbano del estrecho territorio, devastado por más de dos años de guerra. La contienda se desató con el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

VIDEO RECOMENDADO