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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra “no es definitivo” y que si Teherán “no se comporta”, volverán a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

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