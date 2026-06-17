El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra “no es definitivo” y que si Teherán “no se comporta”, volverán a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

“El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años", dijo Trump al inicio de una reunión con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que comenzó el lunes y se clausura este miércoles, y en la misma semana en que Washington y Teherán tienen previsto firmar el viernes dicho memorando en Suiza.

“Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”, añadió el líder republicano.

Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: “No vamos a invertir. Es una historia falsa”, añadió.

El actual inquilino de la Casa Blanca consideró que nadie como él ha sido tan “duro” con Irán: “Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años”, criticó en referencia a sus predecesores en el cargo.