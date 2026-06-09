El presidente Donald Trump afirmó el martes que la diplomacia estadounidense está en la “fase final” de la negociación de un acuerdo con Irán, un día después del cese de ataques mutuos entre la república islámica e Israel.

“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump a periodistas, y adelantó que podría estar concluido en “dos o tres días”.

La víspera, Israel e Irán anunciaron el fin de las hostilidades después de una oleada de ataques mutuos que pusieron en peligro la frágil tregua en la guerra de Oriente Medio vigente desde abril.

Trump, quien busca una salida al impopular conflicto al acercarse las elecciones de medio período, exhortó a Irán y a Israel a poner fin a las hostilidades.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “el fuego en ese frente está controlado”, horas después de que Teherán declarara que había cesado su acción militar.

La república islámica lanzó misiles el domingo en respuesta a la guerra que Israel mantiene en Líbano contra su grupo aliado Hezbolá. El Estado hebreo respondió con ataques, a pesar de los esfuerzos de Trump por disuadir a Netanyahu.

La represalia desencadenó otra ronda de misiles iraníes, antes de que Teherán anunciara que suspendería las hostilidades.

Irán ha tratado de extender a Líbano su tregua con Estados Unidos, a pesar de repetidos ataques de ambas partes.

Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que la campaña en Líbano continuará de todos modos.

Un hombre inspecciona un misil que cayó en las afueras de Jericó el 8 de junio de 2026, tras los ataques de Irán y de los rebeldes hutíes contra Israel. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP). / AHMAD GHARABLI

Dijo que Israel golpeará los suburbios del sur de Beirut, dominados por Hezbolá, en represalia por cada bombardeo de ese grupo contra el norte de Israel.

El martes por la mañana, el ejército israelí llamó a los habitantes de la ciudad de Tiro y de sus alrededores, en el sur de Líbano, a evacuar en previsión de ataques.

Trump, quien según reportes de la prensa se muestra cada vez más irritado con Netanyahu, había instado a ambas partes a dejar de “disparar”.

Incluso afirmó que las “negociaciones finales” hacia la paz seguirán adelante “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

El presidente declaró al sitio de noticias estadounidense Axios que le dijo a Netanyahu: “Bibi, deberías tener cuidado o muy pronto te quedarás solo”.

No obstante, el primer ministro israelí reveló que ya le dijo a Trump que “Israel tiene pleno derecho a la autodefensa”.

Ataques mortales en Líbano

Irán lanzó casi 30 misiles contra Israel durante la noche, según el ejército israelí, e Israel atacó objetivos militares en la república islámica.

No se han reportado víctimas tras el intercambio de fuego.

En otro incidente, Trump comentó que pilotos de un helicóptero estadounidense caído cerca del estrecho de Ormuz resultaron ilesos, luego de que el diario New York Times dio conocer el percance sin aclarar lo sucedido con la aeronave.

En tanto, la violencia continuó el lunes en Líbano, donde un ataque israelí mató a cinco personas en la milenaria ciudad de Tiro.

Otro en el distrito de Nabatieh dejó siete fallecidos y un tercero en Marwanieh acabó con la vida de dos, informó el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí afirmó que había identificado proyectiles lanzados contra sus soldados que operaban en el sur libanés, algunos de los cuales fueron interceptados, mientras que uno cayó cerca de las tropas sin causar víctimas.

La madrugada de este martes, informó que derribó un “objeto aéreo sospechoso” procedente de Yemen, donde operan los rebeldes hutíes apoyados por Irán.

Aún “en la mesa”

El lunes en Teherán, había pocos indicios de un posible retorno a la guerra, con las terrazas de los cafés repletas.

Una mujer pasa delante de un mural contra Israel en Teherán, Irán. (EFE/ Abedin Taherkenareh).

El tráfico parecía más ligero de lo habitual para un día de semana, lo que sugiere que algunas personas se habían quedado en casa y también había mucha más gente haciendo fila en las gasolineras.

Maryam, una contadora de 41 años de Teherán, describió “una sensación de incertidumbre y confusión”.

En otro signo de calma, las agencias de noticias iraníes informaron este martes de la reapertura del aeropuerto internacional de Teherán, cerrado debido a los misiles israelíes.

El intercambio de disparos entre Irán e Israel se produjo en un momento crítico para los esfuerzos diplomáticos, en los que participa Pakistán como mediador.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió ante la prensa el lunes por la mañana que la diplomacia continúa haciendo su trabajo, aunque podría verse afectada por los combates.

Mientras hablaba en el Ministerio de Exteriores, una enorme explosión sacudió el edificio, seguida de repetidos estallidos que se cree que provenían de sistemas de defensa aérea, informó un reportero de la AFP.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, visitó Teherán para entregar lo que describió como una “carta especial” al líder supremo, Mojtaba Jamenei, según la televisión estatal.