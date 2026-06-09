Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One, previo a su partida del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el 9 de junio de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One, previo a su partida del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el 9 de junio de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump afirmó el martes que la diplomacia estadounidense está en la “fase final” de la negociación de un acuerdo con Irán, un día después del cese de ataques mutuos entre la república islámica e Israel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.