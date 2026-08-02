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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un “ataque masivo” inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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