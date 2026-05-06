El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

Trump afirmó en su red Truth Social que “si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán”.

“Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, indicó el mandatario.

Sus advertencias coinciden con reportes de Axios sobre que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

El memorando de una página incluiría el compromiso de Teherán a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, junto a la apertura del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció la víspera la suspensión, a petición de Pakistán, de la operación militar iniciada este lunes para facilitar el tráfico por la estratégica vía de crudo y mercancías, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, la decisión del presidente se basó en los avances logrados en las negociaciones con la mediación de Islamabad.

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a puertos y costas de Irán por el que ya han interrumpido el paso de unos 50 navíos, según cifras del Comando Central estadounidense.