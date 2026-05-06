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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión con propietarios de pequeñas empresas con motivo de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / UPI).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión con propietarios de pequeñas empresas con motivo de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, el 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / UPI).
/ ANNABELLE GORDON / UPI / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

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