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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la firma de una orden ejecutiva que revisa las recomendaciones sobre vacunación infantil en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la firma de una orden ejecutiva que revisa las recomendaciones sobre vacunación infantil en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear a Omán si “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.

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