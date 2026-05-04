Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 2 de mayo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach, Florida, el 2 de mayo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.