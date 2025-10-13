El presidente estadounidense Donald Trump se dirige al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén el 13 de octubre de 2025. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump se dirige al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén el 13 de octubre de 2025. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
/ JALAA MAREY
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump ante el Parlamento israelí: la tregua en Gaza es “un triunfo increíble para Israel y el mundo”
Resumen de la noticia por IA
Trump ante el Parlamento israelí: la tregua en Gaza es “un triunfo increíble para Israel y el mundo”

Trump ante el Parlamento israelí: la tregua en Gaza es “un triunfo increíble para Israel y el mundo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , dijo el lunes que el acuerdo de alto el fuego en la , en vigor desde el viernes, es un “triunfo increíble para Israel y el mundo” y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás “no es solo el fin de una guerra”, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: EN VIVO | Hamás libera a los últimos 20 rehenes vivos que fueron secuestrados en octubre del 2023

Trump también instó al pueblo palestino a desmarcarse del “terrorismo y la violencia”.

“La elección para los palestinos no puede ser más clara”, dijo en su discurso. “Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, afirmó.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) reacciona junto a Amir Ohana (segunda izq.), presidente de la Knéset, y el presidente israelí Isaac Herzog. (Foto de Kenny HOLSTON / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) reacciona junto a Amir Ohana (segunda izq.), presidente de la Knéset, y el presidente israelí Isaac Herzog. (Foto de Kenny HOLSTON / AFP).
/ KENNY HOLSTON

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC