Trump ante el Parlamento israelí: la tregua en Gaza es "un triunfo increíble para Israel y el mundo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un “triunfo increíble para Israel y el mundo” y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.
En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás “no es solo el fin de una guerra”, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.
Trump también instó al pueblo palestino a desmarcarse del “terrorismo y la violencia”.
“La elección para los palestinos no puede ser más clara”, dijo en su discurso. “Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, afirmó.
