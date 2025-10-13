Trump anuncia en Egipto que la segunda fase para las negociaciones del acuerdo de Gaza ha comenzado

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado, tras acordar la semana pasada la primera etapa que ya se está implementando.
Información en desarrollo...
