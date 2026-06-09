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Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea Israelí similar al de Estados Unidos que fue derribado por Irán en el estrecho de Ormuz. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea Israelí similar al de Estados Unidos que fue derribado por Irán en el estrecho de Ormuz. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado anoche un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

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