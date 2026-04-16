Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.