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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca, el 15 de mayo de 2026. (EFE/EPA/Eric Lee).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca, el 15 de mayo de 2026. (EFE/EPA/Eric Lee).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.

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