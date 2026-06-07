El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no tiene más opción” que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó f.

“Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones”, expresó Trump al diario Finantial Times (FT) después de los misiles que lanzó este domingo Irán a Israel, país que previamente había bombardeado al Líbano.

El mandatario norteamericano también sostuvo que la última agresión de Irán “no va a tener ningún impacto en el acuerdo” final que su Gobierno negocia con Teherán.

“El acuerdo se logrará por su propio mérito o no, pero esto no tendrá ningún efecto en él”, aseveró al FT.

Previo a esta entrevista Trump afirmó a Axios que llamaría a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel este domingo, al insistir en que está “muy cerca” un acuerdo para acabar con la guerra.

Pese a los ataques de Irán de este domingo luego de un débil alto el fuego alcanzado con EE.UU. en abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con el Gobierno persa.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, comentó Trump.

El presidente, momentos antes había criticado en una entrevista con Fox News el bombardeo de Israel a Líbano y argumentó que los “bombardeos iraníes no dañaron a nadie”.

“Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, agregó Trump a Axios.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora locale (19:00 GMT), e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: “Teherán debería arder esta noche”.