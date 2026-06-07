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El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no tiene más opción” que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó f.

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