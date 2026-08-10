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Resumen

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Un helicóptero utilitario UH-1Y Venom despega de la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4). Foto: @CENTCOM
Un helicóptero utilitario UH-1Y Venom despega de la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4). Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra.

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