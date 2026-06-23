El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán ha aceptado someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un tiempo “infinito”, lo que reafirma su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto “sin más bloqueo naval”.

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