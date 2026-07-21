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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da la bienvenida al presidente libanés Joseph Aoun a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da la bienvenida al presidente libanés Joseph Aoun a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 21 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su decisión de autorizar los vuelos directos entre su país y el Líbano, suspendidos durante 40 años, tras reunirse en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

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