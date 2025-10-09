Benjamin Netanyahu dice que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz

Escucha la noticia
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Donald Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz, horas después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
“¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, escribió la oficina de Netanyahu en la red social X. El galardón se anunciará el viernes a las 11H00 (09H00 GMT) en Oslo, la capital noruega.
Información en desarrollo...
