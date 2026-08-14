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Resumen

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Un marinero de los Estados Unidos dirige un avión de combate F-35B en la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4). Foto: @CENTCOM
Un marinero de los Estados Unidos dirige un avión de combate F-35B en la cubierta de vuelo del USS Boxer (LHD 4). Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que un nuevo portaaviones relevará pronto al USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado en Oriente Medio más de seis meses, habiendo hecho solo una breve escala en tierra, situación denunciada por familiares de los marinos y miembros del Congreso.

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