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Un avión caza F-15E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegando en una ubicación no revelada en Oriente Medio en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto: AFP).
Un avión caza F-15E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegando en una ubicación no revelada en Oriente Medio en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores consideran este domingo reanudar bombardeos “limitados” en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo ayer, según The Wall Street Journal (WSJ).

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