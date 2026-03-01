Resumen

Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra a marineros en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln. (AFP).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas.

