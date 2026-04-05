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El presidente estadounidense, Donald Trump, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ALEX BRANDON / POOL)
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una foto de archivo. (Foto: EFE/ALEX BRANDON / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo a la cadena Fox News que cree que podría llegar a un acuerdo con Irán este lunes.

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