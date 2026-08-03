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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 30 de julio de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 30 de julio de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la actitud “hipócrita” de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes “hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total”.

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