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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramentación del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 24 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, advirtió la Casa Blanca el miércoles.

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