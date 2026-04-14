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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).
/ SALWAN GEORGES / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

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