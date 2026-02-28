Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de embarcar en el Marine One al partir del Jardín Sur de la Casa Blanca hacia Texas, el 27 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de embarcar en el Marine One al partir del Jardín Sur de la Casa Blanca hacia Texas, el 27 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que baraja varias “vías de salida” para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede “tomar el control de todo” o retirarse “en dos o tres días”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.