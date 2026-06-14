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El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a una pregunta de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a una pregunta de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que la firma de un acuerdo con Irán tendría lugar “en unas horas”, después de que el proceso se viera retrasado, según él, por los bombardeos de Israel sobre Beirut.

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