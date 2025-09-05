Trump dice que está en “negociaciones profundas” con Hamás para liberar a rehenes en Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Administración está en “negociaciones profundas” con Hamás para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza y advirtió que de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una “situación difícil”.

“Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor’”, reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Trump insistió en que si Hamás “no deja salir a todos” los cautivos, la “situación será difícil” para el grupo extremista.

“Será muy desagradable. Esa es mi opinión. La decisión es de Israel, pero esa es mi opinión. Tienen que liberarlos”, agregó.

Al ser preguntado sobre las demandas de Hamás, el presidente estadounidense dijo que los milicianos “piden algunas cosas que están bien”, aunque instó a “recordar el 7 de octubre”, en referencia a los ataques que lanzó el grupo palestino contra territorio israelí en los que mató a 1.200 personas y secuestró a 250 de ellas.

Manifestantes en apoyo a las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza se manifiestan en la Plaza de Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 26 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Trump agregó que había hablado con las familias de los cautivos en Gaza: “Simplemente los quieren desesperadamente de vuelta, y todo lo que eso conlleva, así que es muy triste”, dijo.

Miles de asesinados y heridos en Gaza

Este viernes se cumplen 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En varias ciudades de Israel, cientos de personas se reunieron en actos conmemorativos para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.

Palestinos reaccionan ante la columna de humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo de Israel al oeste de la ciudad de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).

En estos 700 días de ofensiva, más de 64.232 palestinos han sido asesinados por Israel en ataques contra viviendas, hospitales, escuelas, universidades, refugios, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás.

Además, al menos 21.000 niños viven con una discapacidad causada por los ataques, es decir más de la mitad de todos los niños heridos, indicó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano de las Naciones Unidas.

En total unos 40.500 niños sufrieron “heridas provocadas por la guerra” en casi dos años, precisó este comité compuesto por expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra.

Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, un niño de un año y medio de la Ciudad de Gaza enfrenta una desnutrición potencialmente mortal a medida que la situación humanitaria empeora debido a los continuos ataques y el bloqueo israelíes, el 21 de julio de 2025.

Países como Sudáfrica han denunciado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) esta ofensiva como un genocidio, una calificación a la que se han ido sumando otras organizaciones internacionales e incluso israelíes de derechos humanos.

EE.UU., uno de los aliados más estrechos de Israel, ha anunciado reiteradamente de que trata de mediar para encontrar una solución en el conflicto.