Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo chií Hezbolá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que, a cambio, Israel frenará la ofensiva contra el Líbano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: