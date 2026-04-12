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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca, el 11 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca, el 11 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo este domingo que la reunión con Irán en Pakistán fue bien y que se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de puntos, pero acusó a la república islámica de no estar dispuesta a “abandonar sus ambiciones nucleares”.

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