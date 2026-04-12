El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo este domingo que la reunión con Irán en Pakistán fue bien y que se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de puntos, pero acusó a la república islámica de no estar dispuesta a “abandonar sus ambiciones nucleares”.

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en su red Truth Social.

Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esa tasa es “ilegal”.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, dijo.

También expresó su confianza en que “en algún momento” se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre de esa vía marítima, pero acusó a Irán de haberlo evitado con la colocación de minas.

“Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, insistió Trump, quien afirmó que su país se encargará de desminar el estrecho.

Trump hizo este anuncio después de que el vicepresidente, JD Vance, y sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le informaran sobre los resultados de las negociaciones del sábado y de este domingo con Irán en Islamabad, los contactos de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979.

El republicano lamentó que a pesar de que la reunión se alargó durante casi 20 horas, “Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”.

Aunque dijo que hubo avances suficientes como para mantener la tregua vigente en los combates, denunció que las autoridades iraníes “fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante”, expresó en referencia al asunto nuclear.