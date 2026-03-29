Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.