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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que esto “podría suceder en los próximos cinco días”.

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