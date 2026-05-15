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Trump repitió su discurso sobre que Irán se encuentra “derrotado” y que el estrecho de Ormuz “pronto” será abierto nuevamente. Foto: AFP
Trump repitió su discurso sobre que Irán se encuentra “derrotado” y que el estrecho de Ormuz “pronto” será abierto nuevamente. Foto: AFP
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este viernes a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, al asegurar que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados “al día siguiente”, una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones.

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