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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

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