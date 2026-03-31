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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará “mucho más” y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá “automáticamente” tras la salida de Estados Unidos de la zona.

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