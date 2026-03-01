Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington. (EFE/ Octavio Guzmán).
/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo de Irán, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatola Alí Jamenei, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

