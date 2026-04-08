El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para “remover” el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado.

“Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo”, escribió Trump en Truth Social, horas después de anunciar un alto el fuego temporal en la guerra.

“No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”, añadió.

Información en desarrollo