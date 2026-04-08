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El presidente de Estados Unidos Donald Trump, junto al secretario de Guerra Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump, junto al secretario de Guerra Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para “remover” el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado.

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