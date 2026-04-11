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El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá “bastante pronto” con o sin la cooperación del país.

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