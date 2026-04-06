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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a los periodistas sobre la guerra en Irán. (EFE/ Octavio Guzmán).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a los periodistas sobre la guerra en Irán. (EFE/ Octavio Guzmán).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los negociadores de Irán han presentado una propuesta “significativa” para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que “no es suficientemente buena”.

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