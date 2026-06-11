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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de la Ley de Seguridad en Estados Unidos (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que hoy bombardearán con más fuerza Irán ante el estancamiento de las negociaciones y aseguró que el país “no tiene defensas” y que si quisiera podrían enviar soldados a invadir y tomarían el país “mañana mismo”.

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