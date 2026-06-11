El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que hoy bombardearán con más fuerza Irán ante el estancamiento de las negociaciones y aseguró que el país “no tiene defensas” y que si quisiera podrían enviar soldados a invadir y tomarían el país “mañana mismo”.

“Están acabados. Podríamos entrar a pie mañana mismo. Podríamos enviar soldados, pero no quiero soldados sobre el terreno, pero si quisiera, podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el país”, aseguró Trump en una entrevista con Fox and Friends.

“No tienen defensas, solo tienen a las ‘fake news’. Tienen al New York Times escribiendo historias de que les va muy bien y no es así”, aseguró un Trump cuya frustración con la situación en Irán es cada vez más evidente y que dedicó gran parte de la entrevista a criticar a medios como CNN, MSNow o el conservador Wall Street Journal, al que llamó “una auténtica basura”.

“Dicen que no les estamos dando con la fuerza suficiente y anoche les tiramos 250 millones de dólares en bombas”, aseguró Trump un día después de que reanudara los bombardeos contra Irán tras el estancamiento de las negociaciones con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al programa nuclear iraní.

Trump aseguró que “habrá más bombardeos esta noche” y que serán “más poderosos” y dijo que preferiría que no se centren en infraestructura civil como puentes, plantas eléctricas o de suministro de agua “porque la gente sufre”.

“Estados Unidos no tiene el apetito para lo que yo preferiría hacer”, reconoció el presidente estadounidense, que dijo que su preferencia siempre ha sido invadir la estratégica isla iraní de Kharg, el corazón petrolero del país centroasiático, y cuya toma podría causar un gran número de bajas estadounidenses.