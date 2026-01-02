El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate

Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , amenazó a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos en ese país si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

En un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social, Trump se refiere a las manifestaciones que desde hace cinco días tienen lugar en diversos puntos de Irán, desatadas por el deterioro de la situación económica.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Al menos siete muertos en Irán en cinco días de manifestaciones

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, en esas protestas han muerto, hasta ahora, siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en su mensaje.

“Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó el mandatario republicano en este breve mensaje.

Comerciantes y comerciantes iraníes protestan contra las condiciones económicas, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Comerciantes y comerciantes iraníes protestan contra las condiciones económicas, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/STRINGER

Aunque el detonante de las protestas en Irán, uno de los principales enemigos de EE.UU. por el desarrollo de armas nucleares, fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

IRÁN lanza misiles contra base de EE.UU. en QATAR y otra en IRAK | #trome #noticias Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú. Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj Sitio web: https://trome.pe/ TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/ Twitter: https://twitter.com/tromepe Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/ TikTok: https://www.tiktok.com/@tromepe

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC