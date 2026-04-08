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El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este miércoles que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.

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